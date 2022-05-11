المدينة المنورة.. "المقر" توقّع مذكرة تفاهم مع "الاستثمار" لتعزيز الشراكة

وقّعت شركة المقر للتطوير والتنمية، الذراع الاستثمارية لأمانة منطقة المدينة المنورة، بمقر الوزارة بالرياض، مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار، بحضور وكيل الوزارة لتطوير الاستثمارات فيصل بن عصام حمزة، والرئيس التنفيذي لشركة المقر للتطوير والتنمية ماجد بن محمد الشلهوب.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أوجه الشراكة وتعظيم الفائدة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، حيث إن وزارة الاستثمار تعنى بتنظيم الاستثمار (المحلي والأجنبي) وتنميته، والنهوض بمقوماته، وتشجيعه وحماية المستثمرين.
وتلتقي شركة المقر للتطوير والتنمية مع أهداف الوزارة في خلق وتطوير الفرص الاستثمارية بالمدينة المنورة من خلال دعمها وتسويقها وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر المبادرات والممكنات التي تقدمها وزارة الاستثمار، كذلك تمكّن مذكرة التفاهم الطرفين من تبادل البيانات والدراسات والتحديات التي تواجه الاستثمار في منطقة المدينة المنورة ودراسة الأنظمة واللوائح والسياسات المتعلقة فيها والعمل على تطويرها.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة المقر للتطوير والتنمية، عن سعادته بالشراكة مع وزارة الاستثمار، مؤكدا على أن المدينة المنورة تزخر بمقومات اقتصادية استثمارية متنوعة اكتسبتها من خلال موقعها الجغرافي، ومن هنا يبدأ دور شركة المقر في دراسة وطرح الأفكار والمقترحات واكتشاف الفرص والتحديات لمعالجتها، ومن ثم تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار في المنطقة.