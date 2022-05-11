المدينة المنورة.. "المقر" توقّع مذكرة تفاهم مع "الاستثمار" لتعزيز الشراكة

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة المقر للتطوير والتنمية، عن سعادته بالشراكة مع وزارة الاستثمار، مؤكدا على أن المدينة المنورة تزخر بمقومات اقتصادية استثمارية متنوعة اكتسبتها من خلال موقعها الجغرافي، ومن هنا يبدأ دور شركة المقر في دراسة وطرح الأفكار والمقترحات واكتشاف الفرص والتحديات لمعالجتها، ومن ثم تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار في المنطقة.