المراجعة الداخلية بالموارد البشرية تقدم ورشة عمل لمنسوبي فرع القصيم

نظمت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالتعاون مع وكالة الخدمات المساندة والفروع ورشة عمل بعنوان المراجعة الداخلية (مهام ومسؤوليات) وذلك لمنسوبي ومنسوبات فرع الوزارة بمنطقة القصيم.
وتفصيلاً، جاء ذلك تزامناً مع الشهر العالمي للمراجعة الداخلية (شهر مايو)، حيث تأتي هذه الورشة انطلاقاً من أهمية التعريف بدور المراجعة الداخلية في تحسين فعالية عمليات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر من خلال استخدام أفضل الأساليب والممارسات المهنية لأعمال المراجعة الداخلية وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة الداخلية.
وتهدف الورشة أيضاً لنشر الوعي بأهمية دور المراجعة الداخلية في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة وفقاً لرؤية المملكة 2030 وتعزيز مبدأ الشراكة بين إدارة المراجعة الداخلية والإدارات المستهدفة لعمليات المراجعة.
وقدم الورشة أحمد الرشيدي مدير إدارة مراجعة فروع المناطق بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والمدرب المراجع الداخلي موسى النزاوي.
وفي ختام الورشة، قدم الرشيدي شكره وتقديره لمدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق على اهتمام إدارة الفرع في تثقيف منسوبيها وعلى ما بذلوه من جهود لإنجاح الورشة.
يشار إلى أن ورشة العمل حظيت بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة القصيم نورة بنت عبدالله المردسي.