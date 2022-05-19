المراجعة الداخلية بالموارد البشرية تقدم ورشة عمل لمنسوبي فرع القصيم

وفي ختام الورشة، قدم الرشيدي شكره وتقديره لمدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق على اهتمام إدارة الفرع في تثقيف منسوبيها وعلى ما بذلوه من جهود لإنجاح الورشة.