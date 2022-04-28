المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية يطلق مبادرة "ليالي مالية مع ريالي"

أطلق المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، مبادرة "ليالي مالية مع ريالي" خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1443هـ، تمثلت في إقامة خمس دورات توعوية مجانية "عن بعد" حول التخطيط المالي والادخار وثقافة الاستثمار والاقتراض، وتم تقديمها وسط لقاءات تفاعلية لا تتجاوز 30 دقيقة توزعت على عددٍ من الأيام في شهر رمضان المبارك، وبشكل مباشر عبر منصة (zoom) ومن خلال مدربين معتمدين في هذا المجال تم اختيارهم بشكل دقيق، واستضافة عددٍ من المتخصصين في الادخار والاستثمار والوعي المالي للأطفال للتحدث حول الموضوعات التي تساعد على نشر ثقافة إدارة المال.
ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي حول ثقافة الادخار، وتحسين الإدارة المالية بين أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في هذا الشهر الفضيل، ليتمكنوا من التخطيط السليم لميزانياتهم وإدارة أموالهم بالشكل الصحيح، وكيفية الادخار والاستثمار الأمثل منها على المدى القريب والبعيد، وزيادة الوعي المالي للأطفال.
وشملت المبادرة التي تأتي بالشراكة الاستراتيجية مع شركة سدكو القابضة، على تدريب المستفيدين في أهم الموضوعات المالية والأساسية وهي: (دورة التخطيط المالي– دورة الادخار– دورة الاستثمار– دورة الاقتراض– دورة الوعي المالي للأطفال)، استفاد منها عدد من أفراد المجتمع على مستوى المملكة، وتم تسليمهم شهادات حضور.
كما تم في تلك المبادرة تسليط الضوء على جهود حكومة المملكة في دعم مثل ذلك التحول انطلاقًا من أحد أهم أهداف رؤية 2030، والتي تنص على رفع نسبة الادخار لدى المجتمع السعودي من 6 % حتى 10 %.
وجاءت شركة سدكو القابضة الاستراتيجية، ممثلة في برنامج ريالي للوعي المالي لتلك المبادرة ومتوافقة مع رؤية الشركة في أن تكون الشركة الرائدة في المساهمة بالبرامج الاجتماعية عبر تقديم برامج مبتكرة ومؤثرة ومتجددة وغير ربحية، تدعم تنمية الوطن وتعزز مسيرة الشركة المجتمعية، وتماشيًا مع رؤيته الداعمة لشبابنا الواعد ومجتمعنا السعودي الكريم والمقيمين على أرضه.
يُذكر أن برنامج "ريالي" للوعي المالي هو أحد أهم البرامج التي أطلقتها سدكو القابضة ضمن مبادراتها الاجتماعية، ويهدف البرنامج لتعزيز الوعي المالي لدى المجتمع وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة التي تمكنهم من مواجهة مسؤولياتهم المالية، كما يهدف إلى توعية المجتمع بمبادئ التخطيط المالي وإعداد الميزانيات وغرس ثقافة الادخار والاستثمار وحسن التعامل مع القروض المالية، وتزويدهم بالأدوات التي تعينهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة تمكنهم من عيش حياة كريمة.