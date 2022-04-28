المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية يطلق مبادرة "ليالي مالية مع ريالي"

أطلق المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، مبادرة "ليالي مالية مع ريالي" خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1443هـ، تمثلت في إقامة خمس دورات توعوية مجانية "عن بعد" حول التخطيط المالي والادخار وثقافة الاستثمار والاقتراض، وتم تقديمها وسط لقاءات تفاعلية لا تتجاوز 30 دقيقة توزعت على عددٍ من الأيام في شهر رمضان المبارك، وبشكل مباشر عبر منصة (zoom) ومن خلال مدربين معتمدين في هذا المجال تم اختيارهم بشكل دقيق، واستضافة عددٍ من المتخصصين في الادخار والاستثمار والوعي المالي للأطفال للتحدث حول الموضوعات التي تساعد على نشر ثقافة إدارة المال.