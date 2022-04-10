"المسحراتي" وفعاليات متنوعة تزين مهرجان ليالي رمضان بعنيزة

واختتم: "نهدف إلى أن تكون الفعاليات منسجمة مع العادات الرمضانية؛ فالهدف ليس ترويحاً وتنفيساً فحسب، بل يتوسع إلى التذكير بتقاليد المجتمعات المسلمة في شهر الخير، فالكثير يجهل بعض العادات ولا سيما وظيفة المسحراتي التي تكاد تكون معدومة مع التقنية، وكثرت المنبهات، كذلك معظمنا يسهر الليل، ويغفل عن أهمية النوم الكافي خاصة وهذا العام نعيش الدراسة للطلاب.