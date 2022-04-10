"المسحراتي" وفعاليات متنوعة تزين مهرجان ليالي رمضان بعنيزة

حظي مهرجان ليالي رمضان الثالث بعنيزة بحضور كثيف عكس حجم المناسبة التي تتواءم مع روحانية الشهر وقداسته في النفوس المسلمة، فالفعاليات مستوحاة من عادات المسلمين في شهر الصوم.
يضاف إلى ذلك دوره في تحريك عجلة الاقتصاد السياحي بعنيزة، وتوفير مصادر دخل للأسر وللباعة السعوديين من الجنسين، فوجدت فعالية "المسحراتي"، وهو من يقوم بإيقاظ الصائمين ليتناولوا وجبة السحور كعادة قديمة معروفة لدى بعض المجتمعات المسلمة إعجاب الكثير، فهذه الفعالية تهدف لتسليط الضوء على العادات الرمضانية وأهمية النوم في الليل والتذكير بحرص الإسلام على السحور وإحياءً للسنة النبوية.
وحول فكرة المهرجان قال رئيس اللجنة الإعلامية مقرن العضيلة: "الفكرة تهدف لتبيان دور الشخص الذي كان يتنقل بين الأماكن ليوقظ الناس لتناول وجبة السحور، مردداً بعض العبارات الشهيرة مثل "اصحَ يا نايم.. وحّد الدائم"، وعبارة "قوموا لسحوركم"، ويردد بعض أسماء الأشخاص ليُنبّه فهذه مهمة ووظيفة رمضانية".
واختتم: "نهدف إلى أن تكون الفعاليات منسجمة مع العادات الرمضانية؛ فالهدف ليس ترويحاً وتنفيساً فحسب، بل يتوسع إلى التذكير بتقاليد المجتمعات المسلمة في شهر الخير، فالكثير يجهل بعض العادات ولا سيما وظيفة المسحراتي التي تكاد تكون معدومة مع التقنية، وكثرت المنبهات، كذلك معظمنا يسهر الليل، ويغفل عن أهمية النوم الكافي خاصة وهذا العام نعيش الدراسة للطلاب.