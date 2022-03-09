"المسعود" يُكَرّم 13 متطوعًا بوادي الدواسر تَميزوا خلال جائحة كورونا

وخلال التكريم ألقى مشرف وحدة التطوع الصحي في مستشفى وادي الدواسر العام الأخصائي محمد مبارك الصافي، كلمةً أشار فيها إلى ما تحقق مؤخرًا لمتطوعي المحافظة في المنصة من الحصول على أعلى معيار في مؤشر أداء أقسام التطوع بمنشآت تجمع الرياض الصحي للعام 2021، في حفل جائزة "تميز" السنوي.