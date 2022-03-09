"المسعود" يُكَرّم 13 متطوعًا بوادي الدواسر تَميزوا خلال جائحة كورونا

كرّم محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، في مكتبه اليوم، 13 متطوعًا ومتطوعة من المنتسبين لمنصة التطوع الصحي بالمحافظة، الذين فاق عدد ساعاتهم التطوعية أكثر من 800 ساعة في نظام الفرص التطوعية المتاحة لعام 2021.
وخلال التكريم ألقى مشرف وحدة التطوع الصحي في مستشفى وادي الدواسر العام الأخصائي محمد مبارك الصافي، كلمةً أشار فيها إلى ما تحقق مؤخرًا لمتطوعي المحافظة في المنصة من الحصول على أعلى معيار في مؤشر أداء أقسام التطوع بمنشآت تجمع الرياض الصحي للعام 2021، في حفل جائزة "تميز" السنوي.
وأكد مدير المستشفى الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، أهمية تكريم المتميزين من المتطوعين الذين كان لهم دور في رفع مستوى جودة الأداء في العديد من المبادرات التطوعية؛ فضلًا عن أهمية جائزة "تميز" السنوية في اكتشاف المتطوعين ومنحهم الفرص والممارسات التطوعية، ونشر ثقافة التنافس الشريف بين المتطوعين.
ومن جانبه أكد محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، أن قِيَم فعل الخير والتكافل والشعور بالآخر التي يؤمن به المتطوعون، تدفعهم باستمرار لبذل قصارى جهودهم لخدمة الآخرين، وثمّن للمكرمين الجهود التطوعية التي قاموا بها خلال جائحة كورونا، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.