"المشيطي" يترأس اجتماع "السلامة المرورية" في وادي الفرع

ترأس محافظ وادي الفرع طائع بن سعد المشيطي، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة السلامة المرورية، بحضور أعضاء اللجنة من الأجهزة الأمنية والخدمية بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع المواقع التي تشهد كثافة في الحركة المرورية داخل وخارج المحافظة والحلول السريعة لمعالجتها مع الجهات الحكومية المعنية.
وأكد المحافظ حرص واهتمام ومتابعة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائبه الأمير سعود بن خالد، بتفعيل دور لجان السلامة المرورية بالمنطقة ومحافظاتها والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية ومضاعفة الجهود؛ لنشر الوعي المروري، حاثًا الجهات إنهاء جميع التوصيات والعمل على تحقيق السلامة المرورية بالمستوى المطلوب.