"المشيطي" يترأس اجتماع "السلامة المرورية" في وادي الفرع

وأكد المحافظ حرص واهتمام ومتابعة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائبه الأمير سعود بن خالد، بتفعيل دور لجان السلامة المرورية بالمنطقة ومحافظاتها والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية ومضاعفة الجهود؛ لنشر الوعي المروري، حاثًا الجهات إنهاء جميع التوصيات والعمل على تحقيق السلامة المرورية بالمستوى المطلوب.