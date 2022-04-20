"المطلق" يفتتح اجتماع جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه (تعلّم)

عقدت جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه (تعلّم) اجتماع الجمعية العمومية (العادية) و(غير العادية)، أمس الأول، عبر الاتصال المرئي، بحضور مندوبي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك مندوب الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
واستهل الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق بحمد الله تعالى ثم رحب بمندوبي الجهات المشرفة وأعضاء الجمعية العمومية، وشكر لهم حضورهم ونوّه بالنجاحات التي حققتها الجمعية خلال الفترة الماضية.
بعد ذلك بدأ الرئيس التنفيذي إبراهيم العباد في استعراض محاور الاجتماع للمناقشة والتصويت، حيث عرض مندوب مكتب سعد المطرب (محاسبون ومراجعون قانونيون) تقرير المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية في 30 / 12 / 2021.
وفي المحور الثاني استعرض المجتمعون أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية لعام 2021م.
وبعدها انتقلت الكلمة لعبد العزيز الزيد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالجمعية بتسليط الضوء على الموازنة التقديرية 2021م.
وفي محور افتتاح فرع الجمعية في منطقة مكة المكرمة استعرض الرئيس التنفيذي إبراهيم العباد خطة الجمعية للتوسّع وافتتاح الفروع، وسلط الضوء على افتتاح فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة.
ثم انتقل الحديث حول محور اعتماد قواعد استثمار فائض الأموال، حيث ألقى مساعد الرئيس التنفيذي عبد الرحمن المزروع الضوء على قواعد الاستثمار المرفوعة من مجلس الإدارة.