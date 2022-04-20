"المطلق" يفتتح اجتماع جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه (تعلّم)

عقدت جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه (تعلّم) اجتماع الجمعية العمومية (العادية) و(غير العادية)، أمس الأول، عبر الاتصال المرئي، بحضور مندوبي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك مندوب الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.