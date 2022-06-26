"المطيري" يدشن مبادرة "مناسككم ميسرة" لخدمة ضيوف الرحمن

دشن مدير الموارد البشرية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مشعان بن مرزوق المطيري، اليوم الأحد، مبادرة "مناسككم ميسرة" بفرع الرئاسة بالشرقية.
وصرح "المطيري"، بأن هذه المبادرة تعد من المبادرات النوعية في أهدافها والمثمرة في عطائها بحول الله لحجاج بيت الله الحرام المغادرين للحج من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية عن طريق مطاري الملك فهد بالدمام ومطار الأحساء.
وقال مدير الموارد البشرية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء "المطيري": إن هذه المبادرة هي الأولى على مستوى المملكة؛ لخدمة ضيوف الرحمن؛ حيث عمل فرع الرئاسة بالشرقية على إعدادها تقنيًا ولوجستيًا وبلغات عدة، بمشاركة مكاتب الدعوة والإرشاد بالمنطقة، لتظهر بهذا الإتقان التقني الذي سيستفيد منه ضيوف الرحمن لأداء حجهم بكل يسرٍ وسهولة.
من جهته أوضح مدير عام فرع الرئاسة بالشرقية فهد المهيريس، أن المبادرة تعتمد على تعريف حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج بعشر لغات وهي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والصينية، والأوردو، والإندونيسية، والبنغالية، والتاميلية، والمليبارية، والفلبينية.
وأضاف "المهيريس" أن المبادرة تقوم على توزيع فريق العمل بفرع الرئاسة بالمنطقة لبطاقات تحمل باركودات على حجاج بيت الله الحرام بمطاري الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الإحساء؛ حيث سيتمكن الحاج من خلالها التعُرف على مناسك الحج بلغة الحاج مصحوبة بملفات فيديو وصور "بي دي إف" تشرح الحاج مناسكه بكل يسر وسهولة.
دُشنت المبادرة في حفل خطابي بفرع الرئاسة بالدمام، بدأ بالقرآن الكريم ثم عرض فيلم تعريفي عن المبادرة، وتضمن تكريم الجهات الداعمة والمشاركة من مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات بالمنطقة.