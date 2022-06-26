"المطيري" يدشن مبادرة "مناسككم ميسرة" لخدمة ضيوف الرحمن

من جهته أوضح مدير عام فرع الرئاسة بالشرقية فهد المهيريس، أن المبادرة تعتمد على تعريف حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج بعشر لغات وهي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والصينية، والأوردو، والإندونيسية، والبنغالية، والتاميلية، والمليبارية، والفلبينية.