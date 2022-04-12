"المغيري": منصة "أمّنها" ميلاد خطوة تطويرية في قطاع الإبل

أكد الإعلامي راكان المغيري أن منصة "أمّنها" تعتبر خطوة تطويرية في قطاع الإبل وتسهم في حفظ حقوق الملاك.
وقال "المغيري": إطلاق منصة أمّنها ميلاد خطوة تطويرية في قطاع الإبل، ودخول التأمين يحفظ حقوق الملاك ويسهم في جلب الكثير من الاستثمارات.
وأضاف: التأمين في نقل الإبل يعتمد على المسافة "المشوار"، وقيمة الناقة هي من تحدد قيمة البوليصة التأمينية.
وأوضح أن البعض خسر أموالًا طائلة في حادث نقل، ولنا في قصة أخينا "بن دلمخ" خير مثال، مشيرًا إلى أن التأمين يرتبط برقم شريحة "الناقة"، وكلما زادت قيمتها ارتفعت قيمة تأمينها.
وواصل قائلًا: "هذه الخطوة المباركة ليست إجبارية، وهي ميزة إضافية يتنعم بها الملاك.. ولنا في تأمين المركبات خير مثال، حفظت الحقوق وقللت الأضرار".
يذكر أن نادي الإبل قد أعلن، مساء أمس، إطلاق منصة "أمّنها" بالشراكة مع بيت التأمين لتقديم خدمة تأمين الإبل أثناء عملية نقلها.