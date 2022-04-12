"المغيري": منصة "أمّنها" ميلاد خطوة تطويرية في قطاع الإبل

وأوضح أن البعض خسر أموالًا طائلة في حادث نقل، ولنا في قصة أخينا "بن دلمخ" خير مثال، مشيرًا إلى أن التأمين يرتبط برقم شريحة "الناقة"، وكلما زادت قيمتها ارتفعت قيمة تأمينها.