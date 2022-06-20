"المقرن" يطلق فعاليات حملة "حق الله" التوعوية بالقويعية

أطلق محافظ القويعية بالنيابة عزام المقرن، فعاليات حملة "حق الله" التوعوية، بحضور مدير شرطة المحافظة، خلال زيارته لمقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقويعية؛ حيث الْتقى رئيس الهيئة بالمحافظة الشيخ محمد بن عويض العضيلة.
وبيّن "العضيلة" أن الحملة تهدف إلى تعظيم حق الله -جل وعلا- وبيان حقه على خلقه، وهو من أعظم الواجبات المتحتمات على المكلفين، وهي رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن بعدهم العلماء الذين ساروا على المنهج القويم؛ وهو ما قامت عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها.
وأشار "العضيلة" إلى أن الحملة تستمر ستة أشهر، وتستهدف الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع بكافة شرائحه عبر برامج متنوعة من النشر الإعلامي والإلكتروني ووسائل التوعية الذكية، وغيرها من البرامج التي تُبَين (حق الله)، مثمنًا لمدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات دعمه ومتابعته وتوجيهاته.
وفي ختام الزيارة، اطلع "المقرن" على تقرير العمل الميداني والتوعوي للعام المالي الماضي.