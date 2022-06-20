"المقرن" يطلق فعاليات حملة "حق الله" التوعوية بالقويعية

وبيّن "العضيلة" أن الحملة تهدف إلى تعظيم حق الله -جل وعلا- وبيان حقه على خلقه، وهو من أعظم الواجبات المتحتمات على المكلفين، وهي رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن بعدهم العلماء الذين ساروا على المنهج القويم؛ وهو ما قامت عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها.