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"المكفوفين الأهلية" بالرياض تنظم برنامجًا عن الإسعافات الأولية
ليتمكنوا من إنقاذ حياتهم وحياة غيرهم عند الحاجة
نظمت جمعية المكفوفين الأهلية في مقرها بالرياض، اليوم، نشاطًا تثقيفيًا لمنسوبيها وأعضائها من المكفوفين، تناولت الثقافة الصحية والإسعافات الأولية.
وتهدف الفعالية إلى تدريب المكفوفين على الإسعافات الأولية ليتمكنوا من إنقاذ حياتهم وحياة غيرهم عند الحاجة، والوسائل المستخدمة في ذلك وطريقة استخدامها.
صاحب النشاط ورشة عمل توعوية حول الإسعافات الأولية للتدريب على الإنعاش الرئوي والتعامل مع الإصابات المنزلية، وحالات الاختناق، والحروق، والنزيف إلى أن تتم عملية الإسعاف، قدمها فريق متخصص من هيئة الهلال الأحمر السعودي.