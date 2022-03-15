"المكفوفين الأهلية" بالرياض تنظم برنامجًا عن الإسعافات الأولية

صاحب النشاط ورشة عمل توعوية حول الإسعافات الأولية للتدريب على الإنعاش الرئوي والتعامل مع الإصابات المنزلية، وحالات الاختناق، والحروق، والنزيف إلى أن تتم عملية الإسعاف، قدمها فريق متخصص من هيئة الهلال الأحمر السعودي.