الملتقى التقني للتوظيف بجازان.. إقبال كبير على 1100 وظيفة تقنية

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد عقيلي: الملتقى يأتي ضمن سلسلة من المبادرات، انطلاقًا من حرص المؤسسة على تحقيق التميز والريادة في جميع المجالات واستشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة، والإسهام في توطين الوظائف وتعزيز التواصل بين منشآت التدريب التقني والمهني وبين قطاع الأعمال بالمنطقة.