"الملك عبدالله الطبي" بجدة يُنفذ برنامجاً تدريبياً مكثفاً في التعقيم المركزي

نفّذ مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة ممثلاً بقسم التعقيم المركزي البرنامج التدريبي المكثف في التعقيم المركزي لمدة شهرين، والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تحت مسمى البرنامج المكثّف في التعقيم المركزي، بهدف تطوير مهارات 5 من ممارسي التعقيم المركزي في كل من: إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشؤون الصحية بجازان، ومستشفى ضمد العام، ومديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير، ومستشفى عسير المركزي، ومستشفى الولادة والأطفال بعرعر.

وتم اختيار المجمع ممثلًا في قسم التعقيم المركزي ليكون من ضمن ثلاثة مستشفيات تم اختيارها من قبل الإدارة العامة لمكافحة العدوى بديوان وزارة الصحة، نظراً لما تتميّز به في تطبيق المعايير والمواصفات الخاصة بمكافحة العدوى في التعقيم المركزي، واعتماد قسم التعقيم المركزي بالمجمع كمركز تدريبي لتخصص قسم التعقيم ضمن البرنامج التدريبي المكثف بمحافظة جدة.

وأوضح رئيس قسم التعقيم المركزي بالمجمع هشام صائم الدهر أن البرنامج التدريبي اشتمل على محاضرات أسبوعية وتدريب عملي واختبارات أسبوعية للمتدربين، وأيضاً على زيارات لأقسام مختلفة مرتبطة بقسم التعقيم منها قسم مكافحة العدوى وقسم العمليات وقسم المناظير، كما تضمن محاضرات عن الأمن والسلامة، وأشار إلى أنه تم تكريم المتدربين من قبل المشرف العام على المجمع الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي نظير تميّزهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

يُذكر أن البرنامج التدريبي المكثف في التعقيم المركزي الذي أُطلقته الإدارة العامة لمكافحة العدوى بديوان وزارة الصحة ممثلةً بإدارة التدريب والتعقيم المركزي في الخامس من شهر رجب لعام 1443هـ الموافق 6 فبراير من العام الحالي 2022م، يأتي ضمن الجهود في تطوير مهارات ممارسي التعقيم المركزي، مستهدفاً 15 ممارس صحي ممن يعملون في مجال مكافحة العدوى والتعقيم المركزي من مختلف مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة من خلال التدريب النظري والعملي المكثف.