"الموارد البشرية" بالرياض تطلق أولى فعاليات أسبوع التميز المؤسسي

وقال مدير عام الفرع محمد بن عبدالله الحربي: إن فعاليات التميز المؤسسي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتهدف في مجملها إلى توضيح مفهوم التميز للمنسوبين وأهدافه وأهميته وكيفية تحقيقه داخل منظومة العمل ومعايير نموذج التميز المؤسسي، مشيراً إلى اهتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعزيز هذا الجانب، حيث تعمل بكل فروعها على تطبيق مجموعة من الاستراتيجيات الحديثة؛ لتحقيق أعلى درجات الجودة والتميز المؤسسي، وتطبيق مفاهيم التحوُّل الرقمي لتقديم أفضل الخدمات للعملاء والمستفيدين وفقاً لأرقى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة.