"الموارد البشرية" بالرياض تطلق أولى فعاليات أسبوع التميز المؤسسي

أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم الإثنين، أولى فعاليات أسبوع التميز المؤسسي الثاني لعام 2022م بتنظيم ورشة عمل إثرائية عن "أهمية التميز للمجتمعات الوظيفية"، قدّمها أمين عام مؤسسة التميز المؤسسي الأهلية عبدالله الفياض، وحضرها ما يقارب 100 موظف وموظفة من قيادات الفرع ومنسوبيه.
وقال مدير عام الفرع محمد بن عبدالله الحربي: إن فعاليات التميز المؤسسي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتهدف في مجملها إلى توضيح مفهوم التميز للمنسوبين وأهدافه وأهميته وكيفية تحقيقه داخل منظومة العمل ومعايير نموذج التميز المؤسسي، مشيراً إلى اهتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعزيز هذا الجانب، حيث تعمل بكل فروعها على تطبيق مجموعة من الاستراتيجيات الحديثة؛ لتحقيق أعلى درجات الجودة والتميز المؤسسي، وتطبيق مفاهيم التحوُّل الرقمي لتقديم أفضل الخدمات للعملاء والمستفيدين وفقاً لأرقى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة.
يشار إلى أن الفعاليات تقام داخل مبنى الفرع، وتشمل تنظيم ورش عمل ومجموعة من العروض المرئية والمنشورات وبرامج التكريم الأخرى مثل تكريم الإدارات والموظفين المميزين.