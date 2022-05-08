‬"الموارد البشرية" بالرياض تُعايد منسوبيها

كما حثّهم على مضاعفة الجهود وتسخير كل الإمكانات المتوفرة لخدمة العملاء والمستفيدين في جميع القطاعات، داعيًا الله -العلي القدير- أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان، ويعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والمسرات.