‬"الموارد البشرية" بالرياض تُعايد منسوبيها

تبادل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. محمد بن عبد الله الحربي؛ التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، مع منسوبي ومنسوبات الفرع.
جاء ذلك أثناء حفل المعايدة السنوي الذي نظمه الفرع في مقره صباح اليوم، بحضور مساعديه لقطاع العمل والتنمية والعمليات ومجموعة من القيادات ومديري الإدارات.
وعبر الدكتور "الحربي" عن سعادته بهذا اللقاء السنوي مع منسوبي ومنسوبات الفرع، شاكرًا لهم تعاونهم وتفانيهم وحرصهم وجهودهم للرقيّ بمستوى الخدمات المقدمة.
كما حثّهم على مضاعفة الجهود وتسخير كل الإمكانات المتوفرة لخدمة العملاء والمستفيدين في جميع القطاعات، داعيًا الله -العلي القدير- أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان، ويعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والمسرات.