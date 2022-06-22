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"الموارد البشرية" بالرياض تعقد الاجتماع المناطقي الثاني لعام 2022

أكد "الحربي" ضرورة بذل الجهود لرفع مستوى الأداء وجودة الخدمات
"الموارد البشرية" بالرياض تعقد الاجتماع المناطقي الثاني لعام 2022
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عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع المناطقي للربع الثاني من عام 2022.

جاء ذلك برئاسة مدير عام فرع الوزارة د. محمد بن عبدالله الحربي، وحضور مساعديه لقطاع العمل والتنمية وقيادات إدارات الفرع والفروع التابعة له في المحافظات.

وأكد الدكتور "الحربي" ضرورة الاستمرار في المتابعة، وبذل الجهود لتحقيق الأهداف، بما ينعكس على رفع مستوى الأداء وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة لعملائها ومستفيديها.

وناقش الاجتماع الذي عُقِد عبر الاتصال المرئي، نتائج بطاقة الأداء ومعدلات التغيير فيها، وكيفية تجاوز التحديات، ورفع مؤشرات الأداء.

كما استعرض الاجتماع مجموعة من المنجزات والمشروعات والأهداف والمبادرات التي حققتها إدارات الفرع والفروع التابعة له في مختلف المجالات.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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