"الموارد البشرية بالقصيم" تقيم مأدبة إفطار لـ 40 أسرة كافلة

أقام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم، ممثلاً في إدارة الأسر الكافلة أمس مأدبة إفطار رمضاني للأسر الكافلة على شرف مدير عام فرع الوزارة الدكتور فهد بن محمد المطلق.
وتم استضافة أكثر من (40) أسرة كافلة بحضور أبناء وبنات المحتضنين لدى الأسر، في جو رمضاني روحاني، حيث دأبت إدارة الأسر الكافلة على تنظيم مثل تلك الاجتماعات الأسرية وربط الأبناء بالأسر، وخلق مسار للتعارف والترابط بين الأسر وتقوية العلاقات الاجتماعية وتعزيز التواصل وتنميته.
وتحدثت مساعد المدير العام لقطاع التنمية هدى سليمان الزعاق عن هذه المبادرة قائلة: "أشكر فريق العمل في إدارة الأسر الكافلة على تنظيم وترتيب هذا الإفطار الرمضاني للأسر الكافلة بحضور أبنائنا وبناتنا المحتضنين، ولعل تواجدهم أضفى على هذه المبادرة جمالاً وإخاءً".
من جانبه قال مدير إدارة الأسر الكافلة خالد الخريصي: "نسعى دائماً وأبدًا كفريق عمل في التواصل مع أبنائنا وبناتنا لدى الأسر الكافلة، وتلمس احتياجاتهم الاجتماعية والنفسية والدراسية وغيرها، وما هذا الاجتماع العائلي الرمضاني إلا أحد أهدافنا التي من خلالها نسعى لتحقيق التواصل وزرع الأخوة والترابط بين الأبناء".
وفي نهاية المبادرة سُلمت هدايا للأبناء والبنات وشهادات شكر للداعمين.