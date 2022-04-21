"الموارد البشرية بالقصيم" تقيم مأدبة إفطار لـ 40 أسرة كافلة

من جانبه قال مدير إدارة الأسر الكافلة خالد الخريصي: "نسعى دائماً وأبدًا كفريق عمل في التواصل مع أبنائنا وبناتنا لدى الأسر الكافلة، وتلمس احتياجاتهم الاجتماعية والنفسية والدراسية وغيرها، وما هذا الاجتماع العائلي الرمضاني إلا أحد أهدافنا التي من خلالها نسعى لتحقيق التواصل وزرع الأخوة والترابط بين الأبناء".