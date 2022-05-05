"الموارد البشرية" بالقصيم ينفذ احتفالية "عيدنا في حينا" في بريدة وعنيزة

يُشار إلى أن مراكز التنمية واللجان الاجتماعية في المنطقة قد دأبت خلال عدة سنوات على إحياء هذه الفعالية التي لاقت إقبالاً كبيرًا بين أفراد المجتمع وأصبحت سمة ثقافية في منطقة القصيم.