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"الموارد البشرية" بالقصيم ينفذ احتفالية "عيدنا في حينا" في بريدة وعنيزة
اشتملت على فعاليات اجتماعية ومسابقات ترويحية وهدايا للأطفال
نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم ممثلاً في مركزي التنمية الاجتماعية ببريدة وعنيزة، احتفالية "عيدنا في حينا" والذي شارك فيها جميع اللجان الاجتماعية في الأحياء.
وقد اشتملت الاحتفالية على فعاليات اجتماعية ومسابقات ترويحية وهدايا للأطفال، تخللها معايدات بين سكان الحي الواحد خلال أيام العيد، للترابط والتآخي والألفة والتواصل بين أفراد وأسر الحي.
يُشار إلى أن مراكز التنمية واللجان الاجتماعية في المنطقة قد دأبت خلال عدة سنوات على إحياء هذه الفعالية التي لاقت إقبالاً كبيرًا بين أفراد المجتمع وأصبحت سمة ثقافية في منطقة القصيم.