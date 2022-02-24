"الموارد البشرية" بعسير يحتفي بذكرى "يوم التأسيس"

احتفى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، وجميع إداراته والمكاتب والمراكز والوحدات التابعة له، بذكرى يوم التأسيس، الذي يوافق 22 فبراير من كل عام.

جاء ذلك لإبراز مظاهر الفرحة والولاء والفخر لقيادتنا الرشيدة وترسيخ قيم الاعتزاز بالإرث الثقافي والاجتماعي للدولة والافتخار بتاريخ الوطن العظيم، وحضارته وتراثه ورموزه وقيمه الوطنية الراسخة.

وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني، إلى أنه تم تنفيذ 25 فعالية بمناسبة يوم التأسيس، بجميع مكاتب الضمان الاجتماعي والفروع الإيوائية، ومكاتب العمل ومراكز التنمية والوحدات التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة.

وأضاف: تضمنت تلك الفعاليات برامج ثقافية وفنية ومعارض تراثية بعنوان: "يوم بدينا".

وأوضح أن هذه المناسبة تمثل ولاء يعتز به المواطن السعودي لقيادته على مدى ثلاثة قرون، ويثبت العراقة والمكانة التاريخية للمملكة، كما يؤكد في الوقت ذاته على التكاتف والتعاضد الممتد بين قيادة هذا البلد العظيم وشعبه.