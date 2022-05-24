"الموارد البشرية" بعسير يختتم ملتقى التوظيف 2022م

اختتم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير بالشراكة مع شركة علم، ملتقى التوظيف بعسير 2022م واستمر 3 أيام.
وشهد الملتقى مشاركة عددٍ من الجهات بالقطاع الخاص من أجل الإرشاد والتدريب لطالبي التوظيف في عددٍ من الفرص الوظيفية والأعمال المناسبة ورفع مستوى الوعي وتطوير أداء القوى البشرية وتعريفهم بالممكنات المتاحة.
وقال مدير الفرع هادي الشهراني إن الملتقى، يهدف إلى توفير أكثر من 300 وظيفة للخريجين حديثًا والباحثين عن العمل وإتاحة الفرصة لهم بالوظائف الموطنة من قِبل الوزارة بالممكنات التي تساعدهم في الاعتماد على الذات ونشر ثقافة العمل لدى المستفيدين وتحفيزهم للحصول على ما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم.