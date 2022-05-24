"الموارد البشرية" بعسير يختتم ملتقى التوظيف 2022م

وقال مدير الفرع هادي الشهراني إن الملتقى، يهدف إلى توفير أكثر من 300 وظيفة للخريجين حديثًا والباحثين عن العمل وإتاحة الفرصة لهم بالوظائف الموطنة من قِبل الوزارة بالممكنات التي تساعدهم في الاعتماد على الذات ونشر ثقافة العمل لدى المستفيدين وتحفيزهم للحصول على ما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم.