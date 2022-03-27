"الموارد البشرية بمكة" يوقع مذكرة تفاهم مع "نرعاك"

وتسعى المذكرة إلى توطيد العلاقة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية بمنطقة مكة المكرمة؛ لـدعم و زيــــادة مساهمـــة قطـــاع الأعمال في المسؤولية الاجتــماعية، وتنوع نشاطه، ورفع مستوى مساهمته في الإنفاق الاجتماعي من خلال التركيز على دعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعظيم أثرها في المجالات التنموية حسب ما ورد في رؤية المملكة 2030، والعمل على تحسين النظرة العامة لأثر قطـــاع الأعمال في المجتمع.