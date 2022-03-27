"الموارد البشرية بمكة" يوقع مذكرة تفاهم مع "نرعاك"

وقّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، مذكرة تفاهم، مع رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك" عبير قباني، تهدف إلى تعزيز العلاقة بين فرع الوزارة والمؤسسة؛ للمساهمة في برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال التركيز على دعم وإنجاح المبادرات.
وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز الشراكة ومفهوم المسؤولية الاجتماعية بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، والمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية بمنطقة مكة المكرمة.
وتسعى المذكرة إلى توطيد العلاقة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية بمنطقة مكة المكرمة؛ لـدعم و زيــــادة مساهمـــة قطـــاع الأعمال في المسؤولية الاجتــماعية، وتنوع نشاطه، ورفع مستوى مساهمته في الإنفاق الاجتماعي من خلال التركيز على دعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعظيم أثرها في المجالات التنموية حسب ما ورد في رؤية المملكة 2030، والعمل على تحسين النظرة العامة لأثر قطـــاع الأعمال في المجتمع.