"الموارد البشرية" توقع مذكرة تفاهم مع "الخدمات الصحية" بالقصيم

ويسعى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وجمعية الخدمات الصحية، إلى تعزيز التعاون فيما من شأنه رفع العائد الاجتماعي والتنموي من مبادرات وخدمات منظمات القطاع غير الربحي وزيادة فعاليتها، وتعزيز دورها في تقديم وتنفيذ الحلول الابتكارية لمواجهة التحديات والاحتياجات التنموية، خصوصًا لمستفيدي الضمان في المجال الصحي.