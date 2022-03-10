"الموارد البشرية" توقع مذكرة تفاهم مع "الخدمات الصحية" بالقصيم

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم، عنها الدكتور فهد بن محمد المطلق، ورئيس مجلس الإدارة بجمعية الخدمات الصحية بالمنطقة د. سليمان بن عبد الرحمن الصقعبي، مذكرة تفاهم.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق، عبر بناء وتطوير الشراكات بما يُسهم في التكامل بين الجهات ورفع كفاءة العمل.
يأتي ذلك انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، ودعمًا لمستهدفات التحول الوطني 2020.
وتعنى جمعية الخدمات الصحية بالقصيم بتقديم الخدمات الصحية عبر المسارات التالية: "العلاج، التوعية، الوقاية، التنسيق"، وبإشراف نخبة من القيادات والأطباء والممارسين الفنيين السعوديين.
ويسعى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وجمعية الخدمات الصحية، إلى تعزيز التعاون فيما من شأنه رفع العائد الاجتماعي والتنموي من مبادرات وخدمات منظمات القطاع غير الربحي وزيادة فعاليتها، وتعزيز دورها في تقديم وتنفيذ الحلول الابتكارية لمواجهة التحديات والاحتياجات التنموية، خصوصًا لمستفيدي الضمان في المجال الصحي.