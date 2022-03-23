الموارد البشرية في الباحة تُطلق برنامج "تطوير القيادات"

وأوضح المدير العام للفرع شائق بن محمد آل شائق؛ أن البرنامج يستمر لمدة ثلاثة أيام ويتضمن مجموعة من الجلسات وورش العمل المبنية على منهجية مدروسة تستخدم طرقاً ووسائل مبتكرة يجري خلالها توضيح للمفاهيم والتعريف بالقيادة ومفهومها الشامل وأنواعها وأهميتها وتحليل نماذج الأعمال المعنية بإيجاد قيم جديدة؛ منوهاً إلى أن البرنامج يعد أحد مخرجات مبادرة "مبدعون بلا حدود"، وهي من ضمن مبادرات فرع الوزارة بمنطقة الباحة.