الموارد البشرية في الباحة تُطلق برنامج "تطوير القيادات"

أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة، أمس الثلاثاء، بالتعاون مع إمارة المنطقة وجامعة الباحة وادارة التدريب التقني والمهني وإدارة التعليم، البرنامج التدريبي "تطوير القيادات" في نسخته الأولى، الذي يستهدف "50" قيادياً من القيادات العليا والمتوسطة بالقطاعات الحكومية بالمنطقة.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في إيجاد ثقافة تنظيمية للابتكار والقيادة في القطاع العام من خلال تطوير قياداته وتعزيز قدراتهم وتوفير ممارسات عملية ونماذج من المشاريع المبتكرة إضافة إلى تطوير مهاراتهم في طرق استخدام آليات توليد الأفكار والأدوات اللازمة لاختيار الأنسب منها للتطبيق، وفقاً للمحددات المحيطة بالعمل.
وأوضح المدير العام للفرع شائق بن محمد آل شائق؛ أن البرنامج يستمر لمدة ثلاثة أيام ويتضمن مجموعة من الجلسات وورش العمل المبنية على منهجية مدروسة تستخدم طرقاً ووسائل مبتكرة يجري خلالها توضيح للمفاهيم والتعريف بالقيادة ومفهومها الشامل وأنواعها وأهميتها وتحليل نماذج الأعمال المعنية بإيجاد قيم جديدة؛ منوهاً إلى أن البرنامج يعد أحد مخرجات مبادرة "مبدعون بلا حدود"، وهي من ضمن مبادرات فرع الوزارة بمنطقة الباحة.