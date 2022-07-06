"الندوة العالمية" تحتفل بخريجي معهد نور لحَفَظة القرآن الكريم في "قيرغيزيا"

أقام معهد نور القرآن الكريم الذي أسسته الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا عام (2009م) حفله الختامي للعام الدراسي 2021م -2022م لتكريم الطلاب والطالبات، الذين حصلوا على دبلوم التخرج وإتمام حفظ القرآن الكريم.
وأشاد د. محمد ماضي، مدير المكتب، في كلمته بهذه المناسبة باهتمام أولياء الأمور بتعليم القرآن الكريم وعلومه، وكذلك العلوم الشرعية من فقه وحديث وتفسير وسيرة، وكذلك اللغة العربية وعلومها. وشكر إدارة المعهد وأساتذته والعاملين فيه على جهودهم في نشر القرآن وعلومه، وتربية الطلاب وتقويمهم.. معربًا عن تقديره للجهود المبذولة في هذا الصدد، التي أثمرت إتقان الحُفَّاظ لتلاوة القرآن الكريم، ومعرفتهم بالعلوم الشرعية، وحُسن الإلقاء.