"الندوة العالمية" تحتفل بخريجي معهد نور لحَفَظة القرآن الكريم في "قيرغيزيا"

وأشاد د. محمد ماضي، مدير المكتب، في كلمته بهذه المناسبة باهتمام أولياء الأمور بتعليم القرآن الكريم وعلومه، وكذلك العلوم الشرعية من فقه وحديث وتفسير وسيرة، وكذلك اللغة العربية وعلومها. وشكر إدارة المعهد وأساتذته والعاملين فيه على جهودهم في نشر القرآن وعلومه، وتربية الطلاب وتقويمهم.. معربًا عن تقديره للجهود المبذولة في هذا الصدد، التي أثمرت إتقان الحُفَّاظ لتلاوة القرآن الكريم، ومعرفتهم بالعلوم الشرعية، وحُسن الإلقاء.