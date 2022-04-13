"الندوة العالمية" تختتم دورة تعليم الخياطة للفتيات اليتيمات بمقدونيا وتأهيلهن لسوق العمل

اختُتمت فعاليات دورة تعليم الخياطة للنساء والفتيات اليتيمات، التي أقامتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مقدونيا بالتعاون مع جمعيتيْ سنابل الخير الخيرية بمقدونيا الشمالية وجمعية الأخوة في مدينة كومانوفا.
وضمت الدورة ٢٢ متدربة واستمرت لمدة ٣ أشهر بهدف تدريب النساء والفتيات اليتيمات على مهنة الخياطة التي تؤهلهن لسوق العمل والاكتفاء الذاتي، حيث تم توزيع ماكينات خياطة مجانية على المتدربات في نهاية الدورة وسط حفل كبير.
وعبّرت المشاركات في الدورة عن شكرهن وامتنانهن لجهود الندوة العالمية وعلى الدور الكبير الذي تقوم به مملكة الإنسانية حكومة وشعبًا لمد يد العون والدعم المستمر للمحتاجين في شتى بقاع العالم، وأكدن أن هذه الدورة ستكون عونًا لهن بعون الله في الحصول على فرص عمل تُحسّن من مستواهن المعيشي لمواجهة صعوبات الحياة وتسهم في استقرار أسرهن.