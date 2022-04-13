"الندوة العالمية" تختتم دورة تعليم الخياطة للفتيات اليتيمات بمقدونيا وتأهيلهن لسوق العمل

وعبّرت المشاركات في الدورة عن شكرهن وامتنانهن لجهود الندوة العالمية وعلى الدور الكبير الذي تقوم به مملكة الإنسانية حكومة وشعبًا لمد يد العون والدعم المستمر للمحتاجين في شتى بقاع العالم، وأكدن أن هذه الدورة ستكون عونًا لهن بعون الله في الحصول على فرص عمل تُحسّن من مستواهن المعيشي لمواجهة صعوبات الحياة وتسهم في استقرار أسرهن.