"الندوة العالمية" تضع حجر أساس مركز تنموي جديد في الفلبين

وضع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الفلبين، حجر الأساس لمركز تنموي جديد في منطقة "ستيوتيوران بارنجاي ماكينج فارانج ماجنداناو" التي تبعد عن العاصمة مانيلا بـ"1313" كم.
وقال مدير مكتب الندوة العالمية، اظهار جده مجيد: إن أهالي هذه المنطقة في أمسّ الحاجة لإقامة هذا المركز الذي يقدم لهم العديد من الخدمات الحياتية المتنوعة.
وأضاف أنه يضم بئرًا توفر المياه الصالحة للشرب، ومسجدًا بمساحة "150"م، وأربعة فصول دراسية تسهم في تعليم القرآن الكريم لأبناء المنطقة.
وثمّن جهود المملكة العربية السعودية وشعبها المعطاء في دعم هذه المشروعات الهادفة التي يحتاجها كثير من المناطق في الفلبين.
من جانبهم عبر الأهالي عن فرحتهم الغامرة بهذه المبادرة، وسألوا الله تعالى أن يديم الرخاء على المملكة ويحفظ لها أمنها واستقرارها.