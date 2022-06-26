"الندوة العالمية" توقع مذكرة تفاهم مع "مجلس الشؤون الإسلامية" بتشاد

وقع الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي، اليوم الأحد؛ مذكرة تفاهم مع رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق الرغبة المشتركة بين الطرفين في تنفيذ المشروعات التنموية والبرامج الإنسانية التي تخدم المجتمع وتدعم الشباب وتعزز مواهبهم وتصقل قدراتهم ليكونوا لبنات صالحة لمجتمعاتهم وأوطانهم.
كما تأتي إيمانًا من الطرفين بأهمية التعاون والتكامل بين المنظمات والمؤسسات الإسلامية لخدمة الشعوب وتحقيق متطلبات الحياة الكريمة.
وقال مدير مكتب الندوة في تشاد: إن المذكرة تدعم العمل الشبابي، مؤكدًا أنه يعود نفع هذا التعاون المثمر بين الندوة والمجلس على شريحة الشباب التي تحتاج الكثير من الدعم والتوجيه والإرشاد الذي يؤهلهم لمستقبل واعد عبر التفوق العلمي والسلوكي.
وثمن دور وجهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعم ما تقدمه الندوة من برامج تنموية وشبابية تلمسها وتثمنها كل القارة الإفريقية وكل شرائح مجتمعاتها.