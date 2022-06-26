"الندوة العالمية" توقع مذكرة تفاهم مع "مجلس الشؤون الإسلامية" بتشاد





وقال مدير مكتب الندوة في تشاد: إن المذكرة تدعم العمل الشبابي، مؤكدًا أنه يعود نفع هذا التعاون المثمر بين الندوة والمجلس على شريحة الشباب التي تحتاج الكثير من الدعم والتوجيه والإرشاد الذي يؤهلهم لمستقبل واعد عبر التفوق العلمي والسلوكي.

