الندوة العالمية للشباب تنفذ برنامج إفطار الصائم في إندونيسيا

وأوضح مدير مكتب الندوة في إندونيسيا السيد (أانج سواندي وارجا) أن المجتمع الإندونيسي خلال شهر رمضان يعبر عن عاداته الأصيلة وتقاليده الراسخة التى تجسد قيم المحبة والتواصل الاجتماعي، حيث يخرج عدد من الأشخاص إلى وسط الحي أو مداخل الطرق أو المساجد لدعوة عابري السبيل والمساكين والفقراء لمشاركتهم في تناول الإفطار.