الندوة العالمية للشباب تنفذ برنامج إفطار الصائم في إندونيسيا

نفذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في إندونيسيا مشروع إفطار الصائم في مركز الندوة بجاكرتا من خلال تقديم موائد الإفطار للمستفيدين من الشباب والجمعيات الأعضاء، وصاحب الإفطار برامج وكلمات ومحاضرة توعوية عن فضل شهر رمضان المبارك وفوائد الصيام الصحية والعملية في حياة المسلم إلى جانب الأجر العظيم للصيام عند الله.
وأوضح مدير مكتب الندوة في إندونيسيا السيد (أانج سواندي وارجا) أن المجتمع الإندونيسي خلال شهر رمضان يعبر عن عاداته الأصيلة وتقاليده الراسخة التى تجسد قيم المحبة والتواصل الاجتماعي، حيث يخرج عدد من الأشخاص إلى وسط الحي أو مداخل الطرق أو المساجد لدعوة عابري السبيل والمساكين والفقراء لمشاركتهم في تناول الإفطار.
ونوه مدير مكتب الندوة بجهود المملكة حكومة وشعبًا تواجدها الدائم في دعم ومساندة هذه البرامج النوعية التي تعبر عن قيم التلاحم والتراحم بين المسلمين في شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يديم على مملكة الإنسانية الأمن والرخاء والاستقرار.