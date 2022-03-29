"النزهة" يسلم شهادة التميز في خدمات الأمراض والجراحة لمركز القلب بالمدينة المنورة

وبيّن تجمع المدينة المنورة الصحي أن هذا التميز في خدمات أمراض وجراحة القلب يأتي ضمن الجهود التي يسعى لها التجمع ضمن خططه المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة وتحسين جودتها، مؤكداً أن المركز يسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة في كل خدماته، وذلك بفضل الله ثم دعم القيادة الحكيمة للقطاع الصحي بالمملكة ما مكن المركز من تحقيق هذا الإنجاز وإنجازات أخرى متتالية يعمل عليها المركز تتوازى مع التطلعات والطموحات التي تستهدف تقديم خدمة مميزة وذات جودة عالية للمستفيدين.