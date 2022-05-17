"النعمي" يرعى انطلاق برنامج الوعي الفكري لنشر ثقافة الوسطية والاعتدال

بدوره كشف مدير وحدة التوعية الفكرية بتعليم جازان عبدالرحمن الصروي أن البرنامج التدريبي "الوعي الفكري" يأتي لتعريف القيادات التعليمية على أهداف الوحدة التفصيلية المتمثلة بنشر ثقافة الاعتدال والوسطية وقيم التسامح والوقاية من الفكر المتطرف ومعالجة آثاره، ورصد المخالفات الفكرية والأفكار والسلوك المتطرف والظواهر السلبية المختلفة وفقًا للضوابط التي حددتها الوزارة، بالإضافة إلى تشجيع المبادرات العلمية والبحوث في القضايا الفكرية وتعزيز الانتماء واللحمة الوطنية.