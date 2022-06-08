"النعمي": 81% نسبة الالتزام بالتوطين في "الإيواء والسياحة" بنجران وحبونا

حث مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عمر النعمي، أصحاب الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى سرعة توظيف السعوديين والمساهمة في تأمين الوظائف المناسبة لهم.
ونفّذت لجان التوطين في نجران وحبونا بتوجيه من "النعمي"، زيارات ميدانية؛ لمتابعة قرارات التوطين في قطاع الإيواء والسياحة بالمنطقة.
وقال "النعمي": إن اللجان زارت 56 منشأة، ووجدت 116موظفًا سعوديًا، منهم سبع موظفات. كما رصدت وجود 27 وافدًا من مختلف الجنسيات.
وأضاف أنه تم إنذار منشأة واحدة وإعطائها مهلة تصحيحية لتعديل أوضاعها، فيما جرى حصر 14 فرصة عمل لشغلها بالسعوديين، مفيدًا بأن نسبة الالتزام بالتوطين في هذا النشاط تجاوزت 81%.