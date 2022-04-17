"النيجر" تُثَمن جهود "الندوة العالمية" وبرامجها التنموية لخدمة مواطنيها

كما دعا مكتب الندوة إلى تكثيف الجهود في تأمين مياه الشرب من خلال حفر الآبار بالمناطق الجافة والنائية، وتوزيع السلال الغذائية على المحتاجين والمتضررين من القحط وشح الأمطار الذي أثّر سلبًا على العديد من الأسر والقرى النيجرية.