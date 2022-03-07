"الهاجري": الفرق الضالة يجب محاربتها لخطرها على الأمة

وتحدث "الهاجري" خلال لقائه عن يوم التأسيس وتوحيد هذه البلاد المباركة وأثر نعمة توحيد الله ثم توحيد الكلمة وطاعة ولاة الأمر في استتباب الأمن وعموم الرخاء ونهوض الدولة، كما حذر فضيلته من الفرق الضالة وخطرها على الأمة ووجوب محاربتها بشتى الوسائل سلامة للدين والوطن.