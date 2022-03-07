"الهاجري": الفرق الضالة يجب محاربتها لخطرها على الأمة

التقى الشيخ محمد بن رمزان الهاجري اليوم الاثنين منسوبي هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة حوطة بني تميم ومنسوبي هيئة محافظة الحريق ضمن فعاليات حملة "اعتزاز" التي تقيمها الرئاسة العامة لهيئة هيئة الأمر بالمعروف تحت شعار "هكذا تأسسنا اعتزازنا وغايتنا واضح في رايتنا".
وشهدت الفعالية التي أُقيمت على مسرح النشاط الكشفي التابع لإدارة التعليم حضور مدير إدارة التوعية والتوجيه بفرع منطقة الرياض الشيخ محمد الشقيفي وكان في استقبالهم رئيس هيئة حوطة بني تميم الشيخ سعود بن علي التميمي ومساعده الشيخ علي المسلم.
وتحدث "الهاجري" خلال لقائه عن يوم التأسيس وتوحيد هذه البلاد المباركة وأثر نعمة توحيد الله ثم توحيد الكلمة وطاعة ولاة الأمر في استتباب الأمن وعموم الرخاء ونهوض الدولة، كما حذر فضيلته من الفرق الضالة وخطرها على الأمة ووجوب محاربتها بشتى الوسائل سلامة للدين والوطن.
وتهدف حملة "اعتزاز" التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند وأطلقها أخيرًا الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات إلى تعزيز الانتماء للوطن وهويته الإسلامية السمحة وقيمه الوطنية العريقة والقيادة الحكيمة.