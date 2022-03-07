"الزهراني" يلتقي رؤساء المراكز والأقسام الداخلية بمحافظة الليث

وأكد "الزهراني" في بداية الاجتماع، أهمية مثل هذه اللقاءات والاجتماعات الهادفة إلى خدمة المحافظة ومراكزها، لاسيما في ظل دعم القيادة الرشيدة غير المحدود لكل ما من شأنه تنمية الوطن ورفاهية المواطنين، وبتوجيه ومتابعة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان.