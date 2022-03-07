"الزهراني" يلتقي رؤساء المراكز والأقسام الداخلية بمحافظة الليث
عقد محافظ الليث عمران الزهراني، اليوم الاثنين، بمقر المحافظة، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والأقسام الداخلية بالمحافظة ولجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات ولجنة التوطين الميدانية.
وأكد "الزهراني" في بداية الاجتماع، أهمية مثل هذه اللقاءات والاجتماعات الهادفة إلى خدمة المحافظة ومراكزها، لاسيما في ظل دعم القيادة الرشيدة غير المحدود لكل ما من شأنه تنمية الوطن ورفاهية المواطنين، وبتوجيه ومتابعة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان.
ونوه بضرورة مواكبة ذلك عبر تقديم جميع الخدمات والاهتمام بملاحظات أهالي وسكان المحافظة والمراكز التابعة لها، والعمل بجد وإخلاص لرفع مستوى الخدمات العامة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأعمال والموضوعات الخدمية والإدارية والتنظيمية والتنموية، والتأكيد على مراقبة الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها.
ودعا الجميع لبذل الجهود في سبيل رفع كفاءة أداء العمل، بما يضمن المزيد من إنتاجية الموظفين.
وحث "الزهراني" رؤساء المراكز على تقديم المقترحات والمبادرات التطويرية في جميع المجالات، ورفع تقارير إحصائية بشكل دوري عن أعمال وإنجازات كل مركز.