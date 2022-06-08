الهلال الأحمر السعودي وصحة مكة يبحثان سبل التعاون بينهما لخدمة الحجاج

واطلع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي خلال الزيارة على الخطط المعدة مسبقًا من قِبل صحة مكة المكرمة والتي تخدم ضيوف الرحمن، كما استمع إلى شرح مفصل عن الدور الذي يقوم به فريق مكافحة العدوى والعيادات الطبية.