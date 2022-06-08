الهلال الأحمر السعودي وصحة مكة يبحثان سبل التعاون بينهما لخدمة الحجاج

زار رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي والوفد المرافق له مقر المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وكان في استقباله مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية، الدكتور وائل بن حمزة مطير، ومساعدو المدير العام لمناقشة أعمال موسم الحج.
واطلع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي خلال الزيارة على الخطط المعدة مسبقًا من قِبل صحة مكة المكرمة والتي تخدم ضيوف الرحمن، كما استمع إلى شرح مفصل عن الدور الذي يقوم به فريق مكافحة العدوى والعيادات الطبية.
وأشاد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي بصحة مكة المكرمة على هذا التطور والجاهزية واكتمال الخدمات، مؤكدًا أن القطاعات الصحية ومن ضمنها هيئة الهلال الأحمر السعودي تعمل في خندق واحد ويدًا بيد مع باقي القطاعات الحكومية لأمن وسلامة وخدمة ضيوف الرحمن.
من جهة أخرى، ثمّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير هذه الزيارة من قِبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، مؤكدًا أن الجهات الحكومية تعمل وفق منظومة عمل متكاملة خدمة لضيوف الرحمن ووفق توجيهات أولياء أمر هذا الوطن المبارك حفظهم الله.