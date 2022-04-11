"الهلال الأحمر" يعزز فرص التعاون المشترك مع "غروس" الخيرية

واتفقت الهيئة ومؤسسة (غروس) بناءً على تلك المذكرة، على عدد من أوجه التعاون؛ حيث تقوم المؤسسة بدعم الأعمال المجتمعية التي تختص بها هيئة الهلال الأحمر السعودي، وكذلك إطلاق عدد من المبادرات بينهما تتعلق بالاستثمار الاجتماعي، فيما يخدم المجتمع.