"الهيئة العامة للعقار" تبحث أوجه التعاون المشترك مع "التعاونية للإسكان"

عقدت الجمعية التعاونية للإسكان اجتماعًا مع الهيئة العامة للعقار في مقر الأخيرة، استعرضتا خلاله التعريف بالجمعية وأهدافها، وعرض أنشطتها ومبادراتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية؛ لمناقشة وبحث فرص التطوير؛ بما يعزز خدمة الشركاء والمساهمين والمستفيدين بالقطاع العقاري والإسكان التعاوني، ورفع مستوى الخدمات للمستفيدين، ومواكبة التطور الكبير والسريع تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.
وتم تقديم مبادرة "عقارنا لنا" التي أطلقتها الجمعية لدعم الشباب السعودي في سوق العقار، التي انضم إليها منذ انطلاقتها حتى الآن أكثر من ثلاثة آلاف شاب وشابة، وتهدف إلى تنظيم عملهم كمسوقين عقاريين، وتأهيلهم بالكفاءات والإمكانيات المطلوبة، والقضاء على التستر في السوق العقاري.
وتم تشجيع المبادرة، والاتفاق على توقيع شراكات واتفاقيات مشتركة في الأيام القليلة المقبلة لدعم هذه المبادرة؛ وذلك لتحقيق أهدافها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. كما تم الاتفاق على إنشاء منصة إلكترونية، خاصة بعمل المسوقين والمسوقات والوسطاء العقاريين المنضمين للمبادرة تحت إشراف الهيئة العامة للعقار.
وتسعى الجمعية التعاونية للإسكان من خلال العمل المشترك مع الهيئة العامة للعقار إلى تطوير خدماتها العقارية بالإشراف والتنظيم والتنسيق؛ وذلك لتعزيز حوكمة القطاع، والرفع من كفاءة الخدمات المقدَّمة، والمحافظة على الاستدامة.