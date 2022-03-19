"الهيئة العامة للعقار" تبحث أوجه التعاون المشترك مع "التعاونية للإسكان"

وتم تقديم مبادرة "عقارنا لنا" التي أطلقتها الجمعية لدعم الشباب السعودي في سوق العقار، التي انضم إليها منذ انطلاقتها حتى الآن أكثر من ثلاثة آلاف شاب وشابة، وتهدف إلى تنظيم عملهم كمسوقين عقاريين، وتأهيلهم بالكفاءات والإمكانيات المطلوبة، والقضاء على التستر في السوق العقاري.