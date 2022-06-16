"الوهيبي" يشدد على ضرورة تعاون الدعاة وتنسيق الجهود الدعوية وتوحيدها

شارك الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، بكلمة افتتاحية في ملتقى الأئمة والدعاة والخطباء الذي عُقد مؤخرًا في مدينة ساوباولو بجمهورية البرازيل، بإشراف لجنة الأمريكيتين في الندوة وبالتعاون مع مكتبها في البرازيل.
وتَضَمّن الملتقى عددًا من الدورات والفعاليات المتصلة بفقه النوازل، والدعوة الإلكترونية.
وقال ممثل الندوة العالمية للشباب الإسلامي في أمريكا اللاتينية، ومدير مكتب البرازيل، الشيخ علي محمد عبدوني: شارك في الملتقى عدد من الدعاة العاملين مع الندوة في دول القارة، من البرازيل وفنزويلا وكولومبيا وبوليفيا وبيرو والمكسيك، كما شارك في الندوة العامة المصاحبة عشرات الدعاة والخطباء من شتى بلدان القارة، وكان لكلمة الأمين العام أثرها الكبير على الدعاة المشاركين، بما تَضَمّنته من توجيهات مهمة، متصلة بأهمية تعاون الدعاة في القارة، وتوحيد الجهود.
وعبّر "الوهيبي" عن شكره للقائمين على الدعوة الإلكترونية الذين قدّموا إضافات مهمة وحلولًا ناجعة في ظل جائحة كورونا، أسهمت في استمرار البرامج الدعوية وعدم انقطاعها.