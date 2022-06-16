"الوهيبي" يشدد على ضرورة تعاون الدعاة وتنسيق الجهود الدعوية وتوحيدها

وقال ممثل الندوة العالمية للشباب الإسلامي في أمريكا اللاتينية، ومدير مكتب البرازيل، الشيخ علي محمد عبدوني: شارك في الملتقى عدد من الدعاة العاملين مع الندوة في دول القارة، من البرازيل وفنزويلا وكولومبيا وبوليفيا وبيرو والمكسيك، كما شارك في الندوة العامة المصاحبة عشرات الدعاة والخطباء من شتى بلدان القارة، وكان لكلمة الأمين العام أثرها الكبير على الدعاة المشاركين، بما تَضَمّنته من توجيهات مهمة، متصلة بأهمية تعاون الدعاة في القارة، وتوحيد الجهود.