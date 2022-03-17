اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان الألبان والأغذية بالخرج

من جانبه، ذكر محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي لـ"سبق" أن هذا المهرجان الذي يعد الأضخم في استقطاب شركات الألبان بالمملكة يعزز الجهود كافة في هذا المجال الحيوي الذي يشكل جزءاً من اقتصاد المنطقة، ويتوسع بشكل دائم من أجل إبراز الجهود التي تعبر عن المكتسبات المستمرة في قطاع الألبان، خصوصاً أننا نعيش مرحلة فارقة تبشر دائماً بأن العمل في إطار سياسة المملكة ورؤيتها لتعزيز الاقتصاد الوطني هي الدرع الواقي للتنمية والرخاء.