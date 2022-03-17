اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان الألبان والأغذية بالخرج

تنطلق اليوم الخميس فعاليات مهرجان الألبان والأغذية في محافظة الخرج، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية، برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وذلك في مقر سوق الخضار والفواكه الجديد غرب المحافظة.
ويشارك بالمهرجان في "موسمه الجديد" الذي يستمر لمدة 10 أيام كبرى شركات الألبان والأغذية بالمملكة، كما تمت دعوة ما يقرب 100 جهة حكومية وخاصة، للمشاركة في المهرجان الذي يقام على مساحة 40 ألف متر، بالإضافة إلى تخصيص مساحة 50 ألف متر لمواقف السيارات.
من جانبه، ذكر محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي لـ"سبق" أن هذا المهرجان الذي يعد الأضخم في استقطاب شركات الألبان بالمملكة يعزز الجهود كافة في هذا المجال الحيوي الذي يشكل جزءاً من اقتصاد المنطقة، ويتوسع بشكل دائم من أجل إبراز الجهود التي تعبر عن المكتسبات المستمرة في قطاع الألبان، خصوصاً أننا نعيش مرحلة فارقة تبشر دائماً بأن العمل في إطار سياسة المملكة ورؤيتها لتعزيز الاقتصاد الوطني هي الدرع الواقي للتنمية والرخاء.
وأضاف: هذه المناسبة تبعث على الفرح، وتضع أفراد المجتمع أمام حقائق جديرة بالذكر، ومن ثم يأتي المهرجان ليعمق الكثير من الروابط الاجتماعية في إطار ترفيهي جذاب من خلال جملة من الفعاليات بمشاركة مجتمعية متزايدة، وهو ما يضفي على المهرجان صفة اجتماعية محببة لدى الجميع في ظل الرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
وأكد محافظ الخرج في نهاية حديثه أن التجهيزات تمت على أعلى مستوى، وبإشراف لجان متخصصة لاكتمال جوانب السوق الشعبية المشتركة، وبحضور الأسر المنتجة، فضلاً عن صالات الألعاب المخصصة للأطفال.
ولفت إلى أن المشاركة ضخمة من قبل الشركات التي تم دعوتها بما يتناسب مع ضخامة المهرجان وأهميته في المنطقة، خصوصاً أن محافظة الخرج تعد من أكبر المحافظات التي تضم عدداً كبيراً من شركات الألبان والأغذية والتي تغذي ما يعادل 80٪ من الإنتاج الغذائي على مستوى المملكة.