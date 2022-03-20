انتظام 30 ألف طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الثالث بتعليم الليث

انتظم بتعليم بمحافظة الليث، صباح اليوم، ثلاثين ألف طالب وطالبة في ٤٧٩ مدرسة للبنين والبنات، مع انطلاق أول أيام الفصل الدراسي الثالث من العام 1443هـ، ومع بدء تطبيق قرار العودة الحضورية الكاملة للدراسة، واستئناف الاصطفاف والتمارين الصباحية والإذاعة المدرسية والأنشطة الصفية واللاصفية والمقاصف المدرسية بعد توقفها لعامين؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأكدت إدارة التعليم بالليث نجاح خطة العودة الحضورية الكاملة وخطط الاستقبال في ظل ما تم توفيره من أجواء إيجابية وبيئات تعليمية آمنة محفزة على التعلم والإبداع، بجانب المتابعة المستمرة من القيادات التعليمية على مستوى إدارة التعليم ومكاتب التعليم والمدارس.
ورحّب مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أثناء زيارته لعدد من مدارس المحافظة، بالطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، مبدياً سروره بمستوى الحضور والانضباط الكبير، ومشيداً بالبداية الجادة التي شهدتها كافة مدارس البنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية، سائلا الله عز وجل أن تكون عودة آمنة حافلة بالعطاء والإنجاز والتفوق والنجاح.
وحثّ "الحازمي" الطلاب والطالبات بالحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة، والاهتمام بالاستذكار والانضباط، منوهاً بدور أولياء الأمور في رعاية أبنائهم من خلال تعزيز العلاقة المثلى بين البيت والمدرسة، ومتابعة مستوى التحصيل الدراسي لأبنائهم، وتحقيق التهيئة التربوية والنفسية والأسرية لهم.
وأكد "الحازمي" أن هذا اليوم كان يوماً مميزاً وفريداً، حيث شهد التعليم العام انطلاقة أول فصل ثالث في العام الدراسي والذي أتى ليحقق مستهدفات وزارة التعليم التي عملت عليها من تطوير للمناهج واستمرارية العملية التعليمية وتحقيق كفاءة النظام التعليمي ومحافظة الطالب على مكتسبات التعلم وتراكمه المعرفي.
وأشار إلى نجاح برنامج العودة الحضورية الكاملة، والذي ترجم حرص إدارته بالتعاون مع مكاتب التعليم والمدارس على اكتمال خطط الجاهزية والاستعداد منذ وقت مبكر لاستقبال الطلاب والطالبات، وتنظيم عودتهم وفق الخطط التشغيلية، بجانب تهيئة البيئة الصفية والمدرسية، بما يسهم في المحافظة على صحتهم وسلامتهم ووقايتهم من المخاطر.
وفي صعيد ذي صلة، قامت إدارة التعليم بتنفيذ خطة الجولات الميدانية لأكثر من 200 مشرف تربوي ومشرفة تربوية لمتابعة سير العملية التعليمية في المدارس، وتفعيل خطط الاستقبال والاصطفاف والتمارين الصباحية والإذاعة المدرسية والأنشطة الصفية واللاصفية، وجودة البيئة التعليمية، وتوفر المواد الاحترازية، ورصد التحديات والصعوبات ومعالجة المعوقات.
وشهدت مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التربوية المتنوعة لطلابها وطالباتها، بجانب انطلاقة العديد من برامج الأنشطة المدرسية والتي صاحبها حزمة من الفعاليات، أعدت بعناية لاستقبال الطلاب والطالبات وتفعيل برامج التهيئة الإرشادية لزيادة دافعيتهم للتفاعل مع البيئة المدرسية والأنشطة التعليمية المختلفة.