انتظام 30 ألف طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الثالث بتعليم الليث

وأكد "الحازمي" أن هذا اليوم كان يوماً مميزاً وفريداً، حيث شهد التعليم العام انطلاقة أول فصل ثالث في العام الدراسي والذي أتى ليحقق مستهدفات وزارة التعليم التي عملت عليها من تطوير للمناهج واستمرارية العملية التعليمية وتحقيق كفاءة النظام التعليمي ومحافظة الطالب على مكتسبات التعلم وتراكمه المعرفي.