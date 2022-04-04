انتظام 91 ألف طالب وطالبة بمحايل عسير مع بداية الدراسة برمضان

انتظم 91 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية بتعليم محايل عسير في 792 مدرسة مع بداية الدراسة خلال شهر رمضان المبارك، بهمة عالية وفي أجواء إيجابية.
وحثت إدارة التعليم، مدارسها على تعزيز البرامج التوعوية والتثقيفية التي تبرز القيمة الحقيقية لطلب العلم خلال شهر رمضان.
وذكرت أن الشهر الفضيل يعد محفزاً على الانتظام وتوزيع المهام، بما يتماشى مع رحلة الطالب التعليمية، في ظل الشراكة المستمرة مع أولياء الأمور لحث الطلاب والطالبات على الدراسة خلال رمضان، وإعانتهم على تنظيم الوقت وأخذ القسط الكافي من النوم للمحافظة على مواعيد الدوام والنوم والمذاكرة للتحصيل العلمي المثالي.
وأكدت أن الأسرة هي الشريك الرئيس في تحفيز الأبناء على الانتظام في الحضور للمدرسة خلال شهر رمضان المبارك. وأظهرت التغطيات الإعلامية اليومية عبر الحسابات الرسمية للإدارة ومكاتب التعليم والمدارس، الانطلاقة والبداية الجادة للطلاب والطالبات لكل المراحل الدراسية في أجواء إيجابية وإيمانية، جمعت بين العلم والعبادة بهمّة عالية وروحانية في تأدية صلاة الظهر جماعة في مدارسهم.
صاحب ذلك البث المباشر اليومي عبر سناب شات، لتعليم محايل عسير الرسمي MOE_MHR.
من جانبه، عبر مدير تعليم محايل عسير، منصور بن عبدالله آل شريم، عن شكره وتقديره للأسرة لدورها التكاملي لاستمرار المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات ولمديري المدارس والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات على الهمم العالية والتفاعل المميز للانطلاقة الجادة.
كما عبر عن سعادته بالرصد الميداني للحضور اليومي وتفاعل الطلاب والطالبات مع تواجد المشرفين والمشرفات للدعم والمساندة وتذليل ما قد يعترض من صعوبات، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وسائر الأعمال ووطننا الغالي في أمن وأمان وعزة وتمكين في ظل قيادته الحكيمة.