انتظام 91 ألف طالب وطالبة بمحايل عسير مع بداية الدراسة برمضان

كما عبر عن سعادته بالرصد الميداني للحضور اليومي وتفاعل الطلاب والطالبات مع تواجد المشرفين والمشرفات للدعم والمساندة وتذليل ما قد يعترض من صعوبات، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وسائر الأعمال ووطننا الغالي في أمن وأمان وعزة وتمكين في ظل قيادته الحكيمة.