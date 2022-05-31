انطلاق الاختبارات النهائية لـ 5 آلاف متدرب ومتدربة بـ "تقني الباحة"

بدأت الاختبارات النهائية لأكثر من خمسة آلاف متدرب ومتدربة في جميع البرامج التدريبية المنفذة بها للفصل التدريبي الثاني من العام 1443هـ في جميع المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة، يأتي ذلك في ظل حرص المنشآت التدريبية على تهيئة أفضل الظروف المناسبة أمام متدربيها لإجراء الاختبار العملية والتحريرية في بيئة مناسبة وفق أعلى معايير الجودة.

من جانب آخر، شدد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة خالد بن ربيعان آل مشوط على اهتمام المؤسسة في ظل توجيهات معالي المحافظ على تهيئة وخلق بيئة مناسبة لأداء الاختبارات لأبنائها المتدربين والمتدربات في جميع المنشآت التدريبية ما بين كليات تقنية للبنين والبنات ومعاهد صناعية ثانوية.