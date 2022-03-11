انطلاق التصفيات النهائية لجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن بمنطقة عسير.. غدًا

تنطلق، غدًا السبت، التصفيات النهائية لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، المحلية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده في دورتها "23" بمنطقة عسير، تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، وذلك في القاعة الرئيسية بمقر الفرع.
وفي التفاصيل: أوضح مدير عام فرع الوزارة الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري، أن عدد المرشحين بلغ ٦ متسابقين من الرجال تم تأهلهم من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة، فيما بلغ عدد المتأهلات ثلاث متسابقات.
وبين الشيخ الخيري أن المسابقة تتضمن عددًا من الفروع: الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة، والثاني حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن التلاوة والتجويد وتفسير مفردات القرآن، والثالث حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن التلاوة والتجويد، والرابع حفظ عشرين جزءًا متتالية مع حسن التلاوة والتجويد، والخامس حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن التلاوة والتجويد، والسادس حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن التلاوة والتجويد.