انطلاق التصفيات النهائية لجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن بمنطقة عسير.. غدًا

وبين الشيخ الخيري أن المسابقة تتضمن عددًا من الفروع: الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة، والثاني حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن التلاوة والتجويد وتفسير مفردات القرآن، والثالث حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن التلاوة والتجويد، والرابع حفظ عشرين جزءًا متتالية مع حسن التلاوة والتجويد، والخامس حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن التلاوة والتجويد، والسادس حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن التلاوة والتجويد.