انطلاق حملة "اعتزاز" على الطرق الرئيسة والأسواق والمجمعات التجارية بتربة

وتعدُّ الحملة أحد البرامج التوعوية التي تهدف إلى تعزيز الانتماء للوطن وهويته الإسلامية السمحة والاعتزاز بالقيادة الحكيمة، والتي أطلقها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، كما تأتي ضمن مسارات التوعية الفكرية التي تنظمها وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة.