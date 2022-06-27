انطلاق حملة "اعتزاز" على الطرق الرئيسة والأسواق والمجمعات التجارية بتربة
فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة تربة فعاليات حملة (اعتزاز) في الطرق الرئيسة والأسواق والمجمعات التجارية.
يأتي هذا في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وذلك من خلال عرض التصاميم التوعوية عبر الشاشات الإلكترونية في الطرق والمجمعات التجارية والأسواق.
وتعدُّ الحملة أحد البرامج التوعوية التي تهدف إلى تعزيز الانتماء للوطن وهويته الإسلامية السمحة والاعتزاز بالقيادة الحكيمة، والتي أطلقها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، كما تأتي ضمن مسارات التوعية الفكرية التي تنظمها وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة.
من جهته، نوّه مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، بالجهود التوعوية التي تنفذها الهيئات بمنطقة مكة المكرمة والمحققة لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.