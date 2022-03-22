مناطق
انطلاق فعاليات أسبوع البيئة بمحافظة رابغ
دشن وكيل محافظة رابغ، إسماعيل بن محمد بركة بن مبيريك، اليوم الثلاثاء، فعاليات أسبوع البيئة بمحافظة رابغ، والذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا".
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، المهندس أحمد بن فواز الحربي، أن هناك حملة توعية وتشجير في عدة مناطق بالمحافظة بمشاركة عدة جهات تطوعية، داعياً المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة.
وتضمنت فعاليات الأسبوع عدة أركان توعوية وتثقيفية، بمشاركة جهات رسمية واجتماعية، إضافة إلى فعالية توعوية إرشادية، خلال الأسبوع لرفع الوعي لدى المجتمع من أجل الحفاظ على البيئة.