انطلاق فعاليات أسبوع البيئة بمحافظة رابغ

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، المهندس أحمد بن فواز الحربي، أن هناك حملة توعية وتشجير في عدة مناطق بالمحافظة بمشاركة عدة جهات تطوعية، داعياً المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة.