انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية السعودية للطب الوراثي 2022

ويستعرض الاجتماع الدور الذي تقدمه الجمعية في تنمية وتطوير الفكر والأداء العلمي والمهني لمنسوبي التخصص والإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في مجالات الطب الوراثي، بالإضافة إلى تبادل الإنتاج العلمي بين المؤسسات والهيئات العلمية والمهنية داخل وخارج المملكة، وتقديم الاستشارات والدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في مجالات الوراثة، والمساهمة كذلك في وضع معايير ممارسة المهنة في تخصص الطب الوراثي، ورفع مستوى الوعي الصحي الوراثي لدى المجتمع.