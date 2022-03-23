انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية السعودية للطب الوراثي 2022

انطلقت جلسات "المؤتمر السنوي للجمعية السعودية للطب الوراثي 2022 " والذي يستمر يومين بقاعة المؤتمرات بمستشفى الحبيب بحي السويدي بالرياض، بحضور رئيس الجمعية الدكتورة أمل الهاشم، التي دشنت المؤتمر بكلمة رحبت فيها بالحضور، مثمنة جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ لدعم كل ما من شأنه خدمة المواطن ودعم الجهود الصحية للجمعية بما يواكب مستوى الوعي المنشود ورفع مستوى وعي المواطنين والمواطنات الصحي لمواجهة الأمراض الوراثية.
وأوضح الدكتور زهير رهبيني المتحدث الرسمي للجمعية أن المؤتمر الذي يقام حضورياً وعن بعد شهد حضور كوكبة من الخبرات الوطنية والدولية ومشاركة المهتمين بالطب الوراثي والذين تعول عليهم الجمعية في إحداث نقلة علمية على مستوى خدمات الطب الوراثي في السعودية.
وأكد أن المؤتمر يستهدف الأطباء في مجالات طب والوراثة والأعصاب والجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي والباحثين الوراثيين وفنيي المختبر ومرشدي الوراثة والمهتمين بذات الاختصاص من مجالات الطب الأخرى. وكشف أنه تم اعتماد ساعات المؤتمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (12) ساعة تعليم طبي مستمر، وساعتين لورشة العمل.
وشهدت جلسات المؤتمر استعراض بعض الأمراض الوراثية الموجودة بالمملكة، مثل ارتفاع مرض الهوموسيستين، والتشخيص الجزئي لهذه الأمراض، وطيف الأمراض الوراثية لأمراض الكبد والميتكوندريا، كما شهد المؤتمر جولة الحضور على ركن عرض الملخصات العلمية لاختيار أفضل الأبحاث الفائزة.
وفي سياق المؤتمر، تعقد الجمعية السعودية للطب الوراثي اجتماعها العمومي السنوي اليوم الخميس الساعة الرابعة عصراً بمقر مستشفى الحبيب بالسويدي في الرياض.
ويستعرض الاجتماع الدور الذي تقدمه الجمعية في تنمية وتطوير الفكر والأداء العلمي والمهني لمنسوبي التخصص والإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في مجالات الطب الوراثي، بالإضافة إلى تبادل الإنتاج العلمي بين المؤسسات والهيئات العلمية والمهنية داخل وخارج المملكة، وتقديم الاستشارات والدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في مجالات الوراثة، والمساهمة كذلك في وضع معايير ممارسة المهنة في تخصص الطب الوراثي، ورفع مستوى الوعي الصحي الوراثي لدى المجتمع.
وتأسست الجمعية السعودية للطب الوراثي في عام 1429هـ تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتعد أول جهة علمية متخصصة بمجال الطب الوراثي في المملكة العربية السعودية.