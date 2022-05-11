انطلاق ورش الدراسة التقويمية لتطبيق "السنة المشتركة" بتعليم الرياض

افتتح مدير عام المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، فعاليات ورش العمل الخاصة بإعداد ومناقشة الدراسة التقويمية للسنة الأولى المشتركة لتطبيق نظام المسارات في المرحلة الثانوية، والتي تنظمها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على مدى ثلاثة أيام، بالمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
حضر الافتتاح المشرف العام على البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات الدكتور إبراهيم عبدالله الحميدان، ومدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، ومستشار مركز اليونسكو للجودة والتميز في التعليم الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم الحسين.
ويشارك في الفعاليات 240 من المشرفين التربويين ومديري ومديرات مدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء أمور طلاب وطلاب الصف الأول بتعليم الرياض.
وتعنى ورش العمل بتقويم وتطوير السنة الأولى (المشتركة) في نظام المسارات في المرحلة الثانوية من خلال مناقشة وبحث أبرز نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، وأفضل الممارسات التربوية المختلفة وتقييم مدى فاعليتها وآثارها في تحسين مشروع المسارات بجميع مكوناته.