انطلاق ورش الدراسة التقويمية لتطبيق "السنة المشتركة" بتعليم الرياض

افتتح مدير عام المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، فعاليات ورش العمل الخاصة بإعداد ومناقشة الدراسة التقويمية للسنة الأولى المشتركة لتطبيق نظام المسارات في المرحلة الثانوية، والتي تنظمها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على مدى ثلاثة أيام، بالمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.