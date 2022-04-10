بأكثر من 6 ملايين ريال.. جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة تدعم المحتاجين

تُنظِّم جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة مبادرات نوعية خاصة في شهر رمضان لمد الجسور، وتلمُّس احتياجات الفئات المستهدفة.. فقدمت أكثر من 2000 مساعدة مباشرة للمرضى خلال العام المنصرم، منها 2003 للسعوديين، و125 للمقيمين، بمبلغ تجاوز حاجز 6 ملايين ريال، وأكثر من ثلاثة آلاف رحلة لمشروع مأجور لنقل المرضى.
وقال رئيس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بالجمعية أحمد بن محمد المرزوقي: "إن الجمعية انطلاقًا من توجيهات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- حريصة على كل ما من شأنه خدمة المرضى، والعمل على تلمس احتياجاتهم وتأمينها؛ لذلك فهي تمد جسور التعاون مع الجميع".
وأضاف المرزوقي: "ولأهل الخير في موسم الخير جهودٌ ودعم كبير، كان آخرها ما وصلنا من أحد أفراد أسرة القاضي الكريمة، وكان له بالغ الأثر في خدمة المرضى. وهذا الدعم امتداد لدعمهم المستمر؛ إذ قدموا سابقًا مبلغ 6.200.000 ريال لإقامة مركز الجلطات الدماغية، الذي يعتبر أحد الاحتياجات الصحية الملحة، وسيساهم في تقديم الخدمات اللازمة للمستفيدين منه".
وعن البرامج الرمضانية لهذا العام قال: "أطلقنا السلة الغذائية الرمضانية التي تؤمِّن احتياج 37 مستفيدًا، وكذلك سددنا فواتير الكهرباء لعدد 29 مستفيدًا، إلى جانب برامج تفريج الكربة، وبرامج دعم المرضى بجميع جنسياتهم وفئاتهم، التي بلغت تكاليفها حتى نهاية الربع الأول أكثر من 1000000 ريال".
واختتم: "كذلك البرامج التوعوية، ومن أبرزها حملة الوجه الخفي للانقسام؛ للتوعية بمرض السرطان خلال الربع الأول، وحملة خطوة وعي التي انطلقت في الربع الثاني لهذا العام، وتهدف لزيادة نسبة الوعي في المجتمع ما يحقق جودة الحياة".