بأكثر من 6 ملايين ريال.. جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة تدعم المحتاجين

وأضاف المرزوقي: "ولأهل الخير في موسم الخير جهودٌ ودعم كبير، كان آخرها ما وصلنا من أحد أفراد أسرة القاضي الكريمة، وكان له بالغ الأثر في خدمة المرضى. وهذا الدعم امتداد لدعمهم المستمر؛ إذ قدموا سابقًا مبلغ 6.200.000 ريال لإقامة مركز الجلطات الدماغية، الذي يعتبر أحد الاحتياجات الصحية الملحة، وسيساهم في تقديم الخدمات اللازمة للمستفيدين منه".