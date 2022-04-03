بأول أيام رمضان.. 17 مولوداً يضيئون منازل أسرهم بالطائف

مع تباشير اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، عاشت 17 أسرة بالطائف فرحة مُضاعفة، بعد أن قضوا أجواء عنوانها السعادة بين جنبات أقسام برج النساء والولادة التابع لمجمع الملك فيصل الطبي، ليشهدوا ولادة أبنائهم في هذه الأيام المباركة، ليُدخلوا البهجة إلى قلوب أسرهم.
وفي التفاصيل التي ذكرها لـ"سبق" المتحدث الاعلامي لصحة الطائف سراج الحميدان، فقد أبصر 17 مولودًا النور في أول أيام رمضان المبارك في الطائف، منهم 7 إناث و10 ذكور، وتم تقديم جميع الخدمات والعناية اللازمة للمواليد، ما رسمَ الابتسامة على وجوه الأهالي، وسط اهتمام الكوادر الطبية والفنية بالمستشفى.