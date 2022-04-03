بأول أيام رمضان.. 17 مولوداً يضيئون منازل أسرهم بالطائف

مع تباشير اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، عاشت 17 أسرة بالطائف فرحة مُضاعفة، بعد أن قضوا أجواء عنوانها السعادة بين جنبات أقسام برج النساء والولادة التابع لمجمع الملك فيصل الطبي، ليشهدوا ولادة أبنائهم في هذه الأيام المباركة، ليُدخلوا البهجة إلى قلوب أسرهم.