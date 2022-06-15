"بأيدي إنسان".. مبادرة لغرس 2000 شتلة شمال الرياض

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، مبادرة "بأيدي إنسان"؛ بهدف تشجير حديقة الياسمين من خلال غرس 2000 شتلة بمشاركة منسوبي وكشافة إنسان، وعدد من المتطوعين والمهتمين، بالشراكة مع أمانة منطقة الرياض، والإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وقام المشاركون على مدى ساعتين، باستلام الشتلات من فريق التنظيم، وغرسها في الأماكن المخصصة وسقيا الشتلات، كما ساهم فريق إنسان التطوعي وكشافة إنسان في تنظيم دخول وخروج الزوار والمتطوعين، وتوزيع السترات عليهم، وتسليم المتطوعين أدوات التشجير.
وأوضح محمد بن سعد المحارب مدير عام الجمعية، أن "إنسان" تسعى من خلال هذه الفعالية المجتمعية، إلى المساهمة في تحقيق المبادرة الوطنية "السعودية الخضراء" التي تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة وحماية الأجيال القادمة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، والتقليل من الانبعاثات الكربونية لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي ومكافحة التصحر، وتحقيق مستقبل مستدام للجميع.
وكشف "المحارب" أن جمعية "إنسان" تعمل من خلال هذه المبادرة أيضًا على غرس ثقافة وقيم العمل التطوعي في نفوس المشاركين؛ لتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 التي دعت إلى الوصول إلى مليون متطوع سنويًّا في القطاع غير الربحي، وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي إلى 5%، إضافة إلى كيفية تعزيز البناء الذاتي للمتطوع، وإثراء المشاركين بمفاهيم العمل التطوعي؛ لا سيما وأنه أصبح أكثر مأسسة وتنظيمًا من خلال المنصة الوطنية للتطوع.
وأشار إلى أن الجمعية تنفذ سنويًّا عددًا من المبادرات والممارسات التطوعية النوعية لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، وترسيخ مفهوم فريق العمل الواحد، وإكساب المشاركين المهارات التطوعية اللازمة لتنفيذ المهمات الموكلة بالشكل الصحيح؛ مما يسهم في رفع الروح المعنوية لدى الجميع، وزيادة الإنتاجية، وبناء روح الثقة والتعاون، والشعور بالمسؤولية المشتركة، وتطوير المهارات، واكتساب المزيد من الخبرات.
ونوّه "المحارب" بالدور التكاملي بين القطاعات الحكومية والقطاع غير الربحي، للمساهمة في توعية وتثقيف المجتمع بالأعمال الإنسانية والمجتمعية؛ لا سيما وأن العمل التطوعي أصبح أحد ركائز التنمية في ظل ما تشهده المملكة من نهضة تنموية في كل المجالات.