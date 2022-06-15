"بأيدي إنسان".. مبادرة لغرس 2000 شتلة شمال الرياض

وكشف "المحارب" أن جمعية "إنسان" تعمل من خلال هذه المبادرة أيضًا على غرس ثقافة وقيم العمل التطوعي في نفوس المشاركين؛ لتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 التي دعت إلى الوصول إلى مليون متطوع سنويًّا في القطاع غير الربحي، وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي إلى 5%، إضافة إلى كيفية تعزيز البناء الذاتي للمتطوع، وإثراء المشاركين بمفاهيم العمل التطوعي؛ لا سيما وأنه أصبح أكثر مأسسة وتنظيمًا من خلال المنصة الوطنية للتطوع.